Кайлі Дженнер скупалася оголеною у крові (ВІДЕО)

Селебриті показала свої форми в передсвятковому ролику

Американська підприємиця Кайлі Дженнер шокувала свої підписників в Instagram сміливим еротичним відео у стилі хоррор. Зірка опублікувала ролик, який присвятила святу Хелловін, що наближається.

У новому відео у своєму Instagram Кайлі Дженнер постала повністю оголеною, а по її пишним формам стікає червона рідина, яка нагадує кров.

«Можете вгадати, з ким цього року у нас буде колоборація на Хелловін?» – запитала під постом зірка, відмітивши свій косметичний бренд.

Такий еротичний ролик одночасно збуджує та затамовує дихання. Просто подивіться на це!

Фото: Getty Images

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