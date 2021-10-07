Хелловінська еротика: Кайлі Дженнер «скупалася» оголеною у крові (ВІДЕО)
Селебриті показала свої форми в передсвятковому ролику
Американська підприємиця Кайлі Дженнер шокувала свої підписників в Instagram сміливим еротичним відео у стилі хоррор. Зірка опублікувала ролик, який присвятила святу Хелловін, що наближається.
У новому відео у своєму Instagram Кайлі Дженнер постала повністю оголеною, а по її пишним формам стікає червона рідина, яка нагадує кров.
«Можете вгадати, з ким цього року у нас буде колоборація на Хелловін?» – запитала під постом зірка, відмітивши свій косметичний бренд.
Такий еротичний ролик одночасно збуджує та затамовує дихання. Просто подивіться на це!
Фото: Getty Images
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