Джастін Бібер знову натякнув на вагітність Хейлі

Зіркова пара продовжує підігрівати цікавість до можливого поповнення у родині

Щось останнім часом розмов про те, що канадський співак Джастін Бібер та його дружина можуть невдовзі стати батьками, побільшало! То одне, то інше. А днями на поповнення у родині Джастін Бібер натякнув у своєму документальному фільмі Justin Bieber: Our World.

У документалці показано момент, коли Джастін прямо каже Хейлі, що вже хоче дітей і можна починати працювати в цьому напрямку. На цю тему пара вийшла, коли дружина спитала артиста, які плани він має на наступний рік.

– Щоб продовжувати ставити цілі і отримувати від них задоволення, треба переконатися, що я ставлю сім’ю на перше місце. Сподіваюся, у нас з’явиться дитина, – заявив Бібер.

Як виявилося, 24-річна Хейлі Бібер зовсім не проти завести першу дитину з Джастіном Бібером. Вона відповіла, що можна розпочати спроби в кінці 2021 року. Невже варто у 2022 році варто чекати не лише на нові треки, а й на маленьких Біберів?

Фото: Getty Images

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