Адель анонсувала перший трек за шість років

Нарешті селебриті знову займеться творчістю

Пам’ятаєш той легендарний флеш-моб з піснею Адель, який фанати запустили після оголошення співачки про завершення кар’єри? Тоді у 2019 році зірка заявила, що йде зі сцени, аби присвячувати більше часу своїй родині. Фанати не могли змиритися з такою втратою. Але як виявилося нещодавно, їм і не доведеться.

Британська співачка Адель вперше за шість років анонсувала вихід нового треку. Радісною новиною зірка шокувала у своєму Instagram. Артистка опублікувала фрагмент фрагмент кліпу на новий трек у стилі роад-муві. Так, після гучного розлучення, легенда повертається на сцену.

Відомо, що нова пісня Адель буде називатися Easy on me. Схоже, що трек буде про розставання. Його прем’єра запланована на 15 жовтня. Також подейкують, що Адель запланувала випустити і повноцінний четвертий альбом, який назве «30».

Фото: Getty Images

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