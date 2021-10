Що трапилося? Чому не працюють Facebook, Instagram і інші сервіси

4 вересня 2021 року користувачі гаджетів у всьому світі в паніці раз у раз скроллили свої стрічки в Інстаграм, оновлювали сторінки у Фейсбуці, чати в WhatsApp і навіть перезавантажували смартфони з надією, що непрацюючі додатки – це глюк зв’язку або перевантаження мережі. Але через годину в усьому світі почали бити на сполох: найпопулярніші сервіси перестали працювати, а співробітники компаній, які могли б усунути неполадки або хоча б дати офіційні коментарі… не можу потрапити в головний офіс!

Давайте розбиратися разом, що ж сталося, і чому не можна зайти ні в Facebook, ні в Instagram, ні навіть оновити поштову скриньку gmail. Хоча це якраз не точно…

Все почалося 4 вересня близько 19:00 за київським часом. Спочатку Instagram, Facebook, Facebook messenger і WhatsApp почали страшно глючити, а вже через півгодини перестали працювати зовсім. Користувачі практично соцмережі, яка практично єдина «вижила» – Twitter стали масово скаржитися на поломку з різних куточків світу, а деякі заявили, що у них стали погано працювати ще і Netflix з YouTube. Але з часом стало зрозуміло, що останні два сервіси просто «впали» через перевантаження. Адже, не отримавши доступ до соцмереж, користувачі кинулися дивитися свіжі серіали і шукати відео з новинами.

Ще через годину стало відомо, що співробітники Facebook Inc не можуть потрапити в офіс через непрацюючі електронні перепустки, а відповідно – не можуть і оцінити масштаби збою системи. Про це повідомив репортер видання The New York Times Шира Френкель в своєму акаунті в Twitter.

Але найсумніше, що дані більше 1,5 мільйонів користувачів Facebook виявилися «злитими» в мережу і бази даних продаються в даркнеті. І це ще не все! Домен Facebook виставили на продаж на сайті Whois.

Журналіст британського видання The Independent Брайан Кребс припустив у своєму Twitter, що причиною того, що не працюють WhatsApp, Instagram, Facebook і Facebook messenger може бути видалення записів DNS з таблиць глобальної маршрутизації. Як виявилося, ці записи були вилучені ще вранці 4 вересня. А що цікаво, записами управляє виключно компанія Facebook Inc.

На даний момент до цих пір немає офіційної заяви від представників Facebook Inc – ані про причини наймасштабнішого з 2008 року збою системи, ані про те, як вони планують все відновити. І чи реально це взагалі…

Що ж, поки з кожною хвилиною Марк Цукерберг втрачає мільярди доларів, а акції Facebook Inc стрімко падають, ми сподіваємося тільки на те, що вже завтра прокинемося в світі, де знову працюють всі системи, а наші дані, збережені в улюблених соціальних мережах, знову не будуть товаром в даркнеті.

І нагадуємо, що Новий канал продовжує активно працювати, улюблені шоу і реаліті виходять за розкладом, і немає приводу для паніки, такий діджитал детокс – це всього лише можливість подивитися серіальні новинки, провести час з близькими людьми і просто прогулятися красивим осіннім містом.