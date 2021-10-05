Джастін Бібер випустить власну лінійку марихуани

Зірка збирається спробувати себе у новому бізнесі

Популярний канадський співак Джастін Бібер оголосив про те, що збирається торгувати марихуаною. Але, звичайно, не особисто, а через популярний в США бренд. Про це пише видання TMZ.

Як виявилося, разом з американською компанією Palms, яка торгує самокрутками з марихуаною, Джастін Бібер випустить свою лінійку канабісу. А називатися вона буде Peaches, як одна з пісень виконавця.

«Я фанат Palms і того, що вони роблять для доступності та дестигматизації канабісу – особливо для великої кількості людей, які вважають його [канабіс] корисним для свого психічного здоров’я», – визнав Бібер.

Планується, що частину прибутку від продажів Palms направить групі ветеранів Veterans Walk and Talk, яка виступає за медичне використання марихуани, і некомерційній організації Last Prisoners Project, метою якої є звільнення людей, засуджених за зберігання марихуани.

Нагадаємо, що зберігання та вживання марихуани в Україні є абсолютно нелегальним.

Фото: Getty Images

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