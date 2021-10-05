«Дихати, молитися та вийти заміж»: Брітні Спірс розповіла про свої плани на майбутнє

Вже зовсім скоро, 12 листопада 2021 року, Верховний суд Лос-Анджелеса має завершити процес відсторонення Джеймса Спірса (тата Брітні) від опіки над дочкою

Співачка вже активно планує своє вільне майбутнє, адже протягом 13 років батько керував її життям. Брітні починає насолоджуватись свободою, та активно ділиться з фанатами, чим же вона збирається займатися далі.

На своїй сторінці в Instagram вона присвятила цьому невеликий пост, до якого додала цікаве фото з квітучим деревом. Схоже на символ того, що вона прокинулась та почала жити після довгої зими.

View this post on Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

– Хоча в моєму житті є зміни і є, що святкувати, мене ще чекає довге зцілення! На щастя, у мене є хороша система підтримки, і я не поспішаю. Я розумію, що можна і потрібно сповільнитися і дихати! Тільки через любов до себе я можу молитися, любити і у відповідь підтримувати інших! – написала Брітні.

По соцмережам зірки дійсно видно, що вона дуже сильно насолоджується свободою та тим, що сама може керувати своїм життям. Як приклад – численні фото Брітні топлес, а також зовсім без одягу.

View this post on Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

View this post on Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Але не забуваємо, що окрім молитв та заспокоєння, Брінті планує ще й вийти заміж за свого тренера Сема Асгарі. Американські видання пишуть, що весілля планується вже на кінець листопада, адже Брітні хоче одружитись до 40 років (2 грудня їй виповниться якраз стільки). Свято планується на Гаваях, а в якості гостей запросять багатьох зірок, наприклад, Мадонну, Періс Гілтон, Крістіну Агілеру, Майлі Сайрус і Шер.

Шанувальники мріють, щоб Брітні знову повернулась на велику сцену з концертами. Проте в самої співачки зараз в пріорітетах одруження, родина та народження дитини.

Фото – Getty Images

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