«Сімпсони» представили нову колекцію Balenciaga: показ в Парижі та новий епізод серіалу

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Нові пригоди «Сімпсонів» це завжди весело та додає гарного настрою. Особливо, коли вони ще й не звичні. Дизайнер Демна Гвасалія, креативний директор бренду Balenciaga, зняв для вас одну новеньку. Її презентація відбулась у дуже незвичайному місці – на тижні моди в Парижі в театрі Шатле. Родина Сімпсонів замість моделей на подіумі, презентувала нову колекцію бренду.

За сюжетом, Мардж Сімпсон в свій день народження мріє про плаття Balenciaga. Гомер дізнається про це і пише зворушливий лист в паризький офіс бренду. Демна Гвасалія все це читає, відправляє плаття Мардж, потім перевозить всіх жителів Спрінгфілда в Париж і робить їх моделями на своєму показі.

Епізод вийшов прекрасним. З іронією і чорним гумором, все в найкращих традиціях сіткому. Дизайнеру вдалося висміяти величезні підплечники будинку моди (Мардж застрягла в дверному отворі в сукню своєї мрії) і вартість речей (Гомер мало не зомлів, коли побачив цінник сукні за 19 тис дол).

Крім цього, тут жартівливо пародіюють надуті губи, куріння, французькі кліше з серіалу «Емілі в Парижі», спроби Гомера вимовити назву бренду («Це що, Баленсіагага?»). Все це є найяскравішим прикладом того, що індустрії моди прийшов час відмовитися від помпезності та пафосу, і дуже класно, що показує це один зі світових брендів.

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Демна Гвасалія з дитинства є фанатом «Сімпсонів», тому вирішив втілити свою мрію в життя та поєднав нову колекцію Balenciaga з сіткомом.

Фото – скріншоти з відео

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