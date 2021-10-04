Новий третій розмір: блогерка Саша Пустовіт визнала, що збільшила груди (фото)

Блогерка Олександра Пустовіт нещодавно розійшлась з чоловіком, проте вже починає «брати себе в руки» та змінювати свою зовнішність

Дівчина відома в Instagram, як Саша Бо. Фанати вже давно підозрювали, що блогерка зробила не тільки пластику носа та підборіддя. І от нарешті Саша визнала, що вже місяць як збільшила груди. Вона наголосила, що не хотіла робити з цього шоу, тому і мовчала в соцмережах. Проте одразу ж виклала змонтоване відео з підготовки до операції.

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Фото з більшим розміром грудей почали з’являись в Саші ще до оголошення про операцію, а після вона ще й вийшла в сторіс без бюстгальтера, де добре стало видно, що груди не її.

View this post on Instagram Публикация от САША ПУСТОВІТ (@sashaabo)

– Тепер я щаслива власниця пружного третього розміру. Все вийшло ідеально! Тепер об’єм грудей 86 сантиметрів, – написала блогерка.

Фото – @sashaabo

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