Легендарних Барбі та Кена перевтілили у персонажів серіалу «Друзі»

За свою довгу історію легендарні іграшки Барбі та Кен встигли приміряти на себе безліч ролей. Компанія Mattel випускала Барбі та Кена різних професій та рас, робила з них знаменитостей та героїв популярних фільмів та серіалів. Але у персонажів ситкому «Друзі» Барбі та Кен так і не перетворилися. А тому нещодавно британський сайт The Toy Zone висунув власну версію того, як могли б виглядати ляльки Моніки, Рейчел, Фібі, Роса, Джої та Чендлера.

Разом з концептуальною художницею Маргаритою Житник команда The Toy Zone представила 6 різних іграшкових наборів до серій «Друзів». Вони називаються відповідно до ключових моментів серій: «Рос та шкіряні штани», «Моніка та День подяки», «Чендлер та Джої, коли ніхто не готовий», «Рос у ролі святкового броненосця», «Джої і Porsche» та «Моніка, Рейчел та Фібі у весільних сукнях».

На жаль, придбати таких ляльок не можна, бо їх не існує. Це лише фантазія сайту The Toy Zone. Але, можливо, після такого крутого прикладу компанія Mattel таки задумається зробити ляльок «Друзів». Будиночок нам не потрібен, просто зробіть квартири Моніки та Рейчел і Чендлера та Джої.

Фото: The Toy Zone

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