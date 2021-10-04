Фільм про Джастіна Бібера: дивитися офіційний трейлер

Стрімінговий сервіс Amazon Prime Video представив трейлер документального фільму «Джастін Бібер: Наш світ».

«Джастін Бібер: Наш світ»: дивитись трейлер фільму

Документалка розповість, як співак готується до свого першого новорічного концерту після трирічної перерви через пандемію, а також кадри з особистого життя.

«Я радий повернутися на цю сцену, щоб зробити людей щасливими», – каже Бібер в трейлері.

Режисером фільму виступив Майкл Д. Ратнер, продюсерами стали Майкл Д.Ратнер, Кфір Голдберг, Скотт Ратнер, Енді Мінінгер, Скотт Менсон, Скутер Браун, Жюль Феррі, Елісон Кайе, Дженніфер Макденіелс, Нік Демура, Джилліан Халтерман, Рорі Крамер і Рік Фейгін.

Прем’єра документального фільму «Джастін Бібер: Наш світ» запланована на 8 жовтня 2021 року.

Фото: Getty Images

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