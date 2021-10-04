Енканто Світ магії: дивитися офіційний трейлер

Kinomania Film Distribution представили дубльований трейлер анімації «Енканто: Світ магії» від Disney.

«Енканто: Світ магії»: дивитись трейлер фільму

Нова анімація «Енканто: Світ магії» від Walt Disney Animation Studios розповідає історію про незвичайну родину Мадриґаль. Вони живуть у чарівному будиночку, захованому в горах Колумбії, у жвавому містечку під назвою Енканто. Магія Енканто благословила кожну дитину в родині унікальним подарунком: від суперсили до дару зцілення. Кожну дитину…окрім Мірабель. Однак, коли дівчина з’ясовує, що магії Енканто загрожує небезпека, Мірабель вирішує, що саме вона, єдина звичайна дитина родини Мадриґаль, має стати останньою надією на порятунок містечка.

Режисерами виступили Джаред Буш («Зоотрополіс»), Байрон Говард («Рапунцель: Заплутана історія»), Чаріс Кастро Сміт.

Прем’єра анімації «Енканто: Світ магії» запланована на 25 листопада 2021 року.

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