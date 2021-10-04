Деніел Крейг отримає зірку на Голлівудській Алеї слави: не дарма ж грав Бонда

Британський актор зіграв у п’ятьох фільмах про агента 007

Нарешті Деніела Крейга відзначать за ролі у бондіані та відкриють зірку на Голлівудській Алеї слави. Церемонія відкриття пройде вже зовсім скоро – 6 жовтня. Американські видання пишуть, що на ній виступлять актор Рамі Малек, який зіграв у новому фільмі про Бонда Люцифера Сафіна, а також продюсери бондіани Барбара Брокколі і Майкл Вілсон.

Загалом, зірка Крейга стане 2704-ю на Алеї слави. Її відкриють за адресою 7007 Hollywood Boulevard. Символічно, правда?

Крейг є четвертим актором, який зіграв Бонда. Але зірки поставили тільки двом (Роджеру Муру і Пірсу Броснану), Крейг стане третім.

– Деніел Крейг – ікона британської культури, як і Джеймс Бонд, якого він зіграв у п’яти фільмах про агента 007. Ми раді розмістити його зірку на Алеї слави поруч із зіркою іншого знаменитого актора, який зіграв Бонда – Роджера Мура. Шанувальники будуть в захваті, коли побачать, що їхні зірки розташовані на 7007 Hollywood Boulevard, – сказав продюсер Алеї слави Ани Мартінес.

І аж ніяк не дивно, що продюсери Алеї слави вирішили саме так, адже в останньому фільмі про Джеймс Бонда «Не час помирати», Деніел Крейг – чудовий! Здається, що став ще кращім, ніж був.

Ще не дивились фільм? Тоді скоріше читайте відгук та цікаві факти про Джеймс Бонд «Не час помирати». Ну і звісно ж купуй білетики в кіно.

Фото – Getty Images

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