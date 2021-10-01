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Netflix українською! Платформа запустила україномовну версію сайту та переклад фільмів

Netflix українською! Платформа запустила україномовну версію сайту та переклад фільмів

До цього кінострічки можна було переглядати лише англійською, російською та 28-ма мовами 

Крута новина – тепер фільми та серіали на Netflix будуть доступні не лише з українськими субтитрами, а й із українським дубляжем. Українською вже перекладений ряд популярних серіалів, зокрема, «Бріджертони», «Статеве виховання», «Корона», «Ферзевий ґамбіт», «Паперовий будинок», «Дивні дива» й «Академія Амбрелла».

– Майже за шість років після запуску англомовного сервісу в Україні ми раді запропонувати нашим глядачам сервіс повністю українською мовою. Ми також пропонуємо підтримку користувачів українською мовою в форматі чата та голосового зв’язку через додаток з 15:00 до 23:00 за київським часом щоденно, – розповіли у стрімінговому сервісі.

Netflix українською! Платформа запустила україномовну версію сайту та переклад фільмів

До того ж, компанія створила україномовні сторінки в соцмережах Facebook і Twitter, додала українську у свої мобільні додатки й офіційні додатки Netflix для Smart TV.

Фото – Getty Images

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