Netflix українською! Платформа запустила україномовну версію сайту та переклад фільмів

До цього кінострічки можна було переглядати лише англійською, російською та 28-ма мовами

Крута новина – тепер фільми та серіали на Netflix будуть доступні не лише з українськими субтитрами, а й із українським дубляжем. Українською вже перекладений ряд популярних серіалів, зокрема, «Бріджертони», «Статеве виховання», «Корона», «Ферзевий ґамбіт», «Паперовий будинок», «Дивні дива» й «Академія Амбрелла».

– Майже за шість років після запуску англомовного сервісу в Україні ми раді запропонувати нашим глядачам сервіс повністю українською мовою. Ми також пропонуємо підтримку користувачів українською мовою в форматі чата та голосового зв’язку через додаток з 15:00 до 23:00 за київським часом щоденно, – розповіли у стрімінговому сервісі.

До того ж, компанія створила україномовні сторінки в соцмережах Facebook і Twitter, додала українську у свої мобільні додатки й офіційні додатки Netflix для Smart TV.

Фото – Getty Images

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