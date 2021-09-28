Фантастичні звірі 3: Таємниці Дамблдора. Дата виходу і перші подробиці

Всі шанувальники всесвіту Гаррі Поттера ось уже кілька днів, затамувавши подих, чекають подробиці про нову частину «Фантастичних звірів». Стало відомо, що фільм вийде на екрани в квітні 2022 року – і цей прекрасна новина, адже прем’єра спочатку була запланована на літо!

А ось назва «Фантастично звірі: Таємниці Дамблдора» деяких фанів засмутила, адже після виходу другої частини «Злочини Грін-де-Вальда», і новин про те, що обскур Кріденс Бербоун, якого зіграв Езра Міллер, являється братом Дамблдора, трохи похитнувся звичний світ поттеріани.

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Не всі шанувальники історії про «хлопчика, який вижив» готові зруйнувати вже звичну історію сім’ї директора Хогвартса і додати до списку його родичів «новенького».

Судячи з усього, у фільмі 2022 року «Фантастичні звірі 3: Таємниці Дамблдора» ми дізнаємося більше про стосунки Дамблдора і Геллерта Грін-де-Вальда в підлітковому віці, і, можливо, навіть побачимо легендарну битву двох чарівників, в якій трагічно загинула сестра Альбуса – Аріана. Якщо, звичайно, сценаристи не вирішать залишити цей бій для наступних частин фільму.

Реліз «Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора» запланований на 15 квітня 2022 року, тож чекаємо з нетерпінням нових подробиць і новий список акторів, які з’являться в майбутньому фільмі.

І нагадаємо, що Джонні Деппа в третій частині «Фантастичних звірях» ми точно не побачимо. Його замінить актор Мадс Міккельсен, зірка фільмів «Полювання» та «Ганнібал». Саме він зіграє роль лиходія Грін-де-Вальда в «Фантастичних звірях: Таємниці Дамблдора».

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