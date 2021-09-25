Топові блогери знімають кіно: Перші подробиці про фільм «Любов і блогери»

Сьогодні стартували зйомки фільму «Любов і блогери», який вийде на екрани в 2022 році. Всі соцмережі рясніють знімками зі знімального майданчика, а все тому, що у новій картині знімається дуже багато популярних блогерів. Серед них учасниця «Супермодель по-українськи» (Новий канал) Віка Маремуха, актор серіаліті «Київ вдень і вночі» Богдан Шелудяк (Буше), актор серіалу «Будиночок на щастя» Назар Задніпровський, співачка Аня Трінчер та її хлопець Олександр Волошин, Анна Алхім, Ольга Сумська, Катерина Кістень, Ксенія Манекен. І це далеко не повний список!

Відомо, що продюсерами фільму стали засновник «Why not enot?» Євген Таллер і ведучий Володимир Остапчук. До речі, в сторіс Володимира зі знімального майданчика можна помітити і його дружину, юриста і блогера Христину Горняк.

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Сюжет творці фільму тримають в секреті:

– Сюжет ми вирішили поки не розкривати, але можу сказати, що це абсолютно народна історія, про нерозуміння поколінь, про битву нових і застарілих медіа і, звичайно ж, про пригоди столичних блогерів в провінції, – розповів ексклюзивно Новому каналу Євген Таллер.

Блогер і актор Богдан Буше поділився враженнями від першого знімального дня:

– Це вже не перший мій знімальний майданчик, не перша тарілка, але саме цей знімальний майданчик став для мене першим, на якому я настільки сильно хвилююсь, тому що відчуваю відповідальність. Продюсером фільму став мій друг, і я знаю, як він багато сил вклав в це все, як він цим всім горить. Я, власне, цим всім горю не менше і впевнений, що всі актори і режисерська група теж «за» дуже крутий результат. Власне, те, що я побачив сьогодні на майданчику, підтвердило мої очікування: дуже професійна команда, і всі працюють над тим, щоб і картинка, і суть, яку несе ця картинка, були на вищому рівні! Тому я впевнений, що навесні в кінотеатрах на нас чекає просто розрив!

Що ж, із нетерпінням стежимо за новинами з майданчика, адже у цієї команди точно ще багато сюрпризів для глядачів! І чекаємо весну 2022 року, щоб дізнатися, чи вийде у блогерів стати справжніми акторами і вийти за рамки сторіс.

Фото: Євген Таллер