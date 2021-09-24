ТОК – Ромашки: прем'єра пісні для трендів Тік Ток

Гурт ТОК продовжує стрімко набирати обертів серед дітей і молоді та прицільно випускає хіт за хітом, виходячи далеко за межі своєї цільової аудиторії

У попередньому синглі «Дівчина з каре» гурт зняв співачку, зірку серіалу «Школа» Аню Трінчер і показав актуальну, по-справжньому сучасну історію про те, як і чим насправді живуть сучасні підлітки. Торкнувшись гострої проблеми буллінгу серед школярів, кліп (або, скоріше, міні-фільм) відгукнувся у глядачів і зібрав на даний момент більше мільйона переглядів на YouTube. А їх дебютний трек «Хлопчик TOP» вдало завірусився в TikTok, завдяки чому його екранізація теж з легкістю подолала позначку в мільйон переглядів.

«Ромашки» – новий танцювальний поп-сингл ТОК, який зрозуміє і глибоко відчує кожен, хто його почує. У ньому учасниці гурт воскрешають в пам’яті слухачів ностальгію про літні підліткові почуття.

– Не будемо приховувати, пісня заснована на реальних подіях! У одної з нас дійсно так все і було, як ми співаємо в треку: прогулянки під місяцем, ромашки, ніжні погляди, вона зустріла того, з ким було так чудово і тепло, – поділилися учасниці колективу. – Оскільки ТОК – більше, ніж просто музичний гурт, а справжня родина, ніхто з нас не залишився в стороні. Ми готувалися разом до кожного побачення, морально підтримували та давали безцінні поради! А потім вирішили передати цей прекрасний досвід і незабутні відчуття нашим слухачам, адже кожен у житті проходив через це – через перше кохання, яка відкривала цілий новий світ.

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