Артист який має найбільшу армію шанувальників, голова меловінаторів, співак MELOVIN презентує першу дуетну роботу.

Виконавець довго тримав в таємниці з ким він запрем‘єрить свій «Таємний знак». Обраницею MELOVINa стала молода співачка SOWA. Разом артисти дружать вже довгий період часу і ця ідея колаборації виникла спонтанно, одного літнього вечора. Пісня особлива, адже MELOVIN її написав за кілька годин, і не випускав більше 3 років. «Таємний знак» – це композиція-діалог між двома людьми, який мають знати лише вони. Якщо ці двоє виносять все на показ, ця магія втрачається і вони опиняються заручниками суспільства.

На дуетну роботу MELOVIN та SOWA відзняли відеокліп, в якому підняли соціальну тему – людей з вадами слуху. Прем’єра співпала з міжнародним днем мови жестів.

Робота носить містичний характер – адже зйомка відбувалася на озері «Синевир», де свого часу проходили неоднозначні і потойбічні події. Режисером відео виступив іменитий український кліпмейкер – Тарас Голубков.

Читай також:

Колаборація року! Coldplay і BTS презентували спільний сингл «My Universe»

TikTok-тренди розриваються! Гурт «ТОК» випустив новий вірусний хіт про перше кохання