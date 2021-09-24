Маша Єфросініна та Оля Полякова розповіли про статеве виховання дочок

Вийшов другий епізод YouTube-шоу «Дорослі дівчата» з Олею Поляковою і Машею Єфросініною в головних ролях

Прем’єра шоу відбулася три тижні тому – і пройшла з величезним успіхом. Дебютний випуск, в якому Полякова і Єфросініна обговорюють питання довгого шлюбу, зібрав мільйон переглядів і виключно теплу реакцію аудиторії. Глядачі зазначили, що «дивилися на одному диханні», і дякували ведучих за таку рідкісну сьогодні відвертість у розборі не найпростіших тем: від збереження шлюбу до різноманітності сексуального життя.

Маша Єфросініна та Оля Полякова зізналися, як часто займаються сексом зі своїми чоловіками

У новому епізоді «Дорослих дівчат» Оля Полякова та Маша Єфросініна продовжують на власному досвіді розглядати питання, що хвилюють всю Україну. Центральним сюжетом випуску стало виховання дітей-підлітків: Єфросініна – мати 17-річної Нани Хромаєвої, а Полякова виховує двох дочок, 16-річну Машу та 9-річну Алісу.

Ведучі в своєму фірмовому стилі, з позицій гумору та життєвого досвіду, поговорили про проблеми буллінгу серед підлітків, а Оля розповіла, як її дочка справляється з хейтом, який обрушився на неї в соціальних мережах через використання ненормативної лексики.

Чи потрібно ставати другом своїй дитині, як мотивувати дітей на навчання, в якому віці розповідати їм про секс і стосунки, чи допомагають заборони або обмеження і, нарешті, як зробити так, щоб дитина не пила та не курила – ці та багато інших тем знайшли своє відображення в свіжому випуску «Дорослих дівчат»: