Coldplay X BTS – My Universe: довгоочікувана прем’єра колаборації британського та корейського поп-гуртів нарешті відбулася! Сингл вже доступний до прослуховування на всіх цифрових майданчиках. Він з’явився в Мережі в п’ятницю, 24 вересня

Слухати пісню Coldplay X BTS – My Universe онлайн:

BTS – надпопулярний південнокорейський бойз-бенд. У лютому цього року під час свого концерту учасники колективу переспівали хіт Fix you британського гурту Coldplay. Їхнє виконання сподобалося не тільки слухачам. Під враженням залишився і Кріс Мартін, лідер Coldplay і автор треку Fix you. Незабаром було офіційно оголошено про колаборацію колективів.

Трек Coldplay X BTS – My Universe вийшов у п’ятницю, 24 вересня. Всього за декілька годин в Мережі колаборація британського та підвеннокорейського гуртів набрала більше 8 000 000 переглядів на YouTube.

Coldplay X BTS – My Universe: текст (слова) пісні

You, you are my universe and

I just want to put you first

And you, you are my universe, and I…

In the night I lie and look up at you

When the morning comes I watch you rise

There’s a paradise they couldn’t capture

That bright infinity inside your eyes

maeil bam nege naraga (ga)

kkumiran geotdo ijeun chae

na useumyeo neoreul manna (na)

Never ending forever baby

You, you are my universe and

I just want to put you first

And you, you are my universe, and

You make my world light up inside

eodumi naegen deo pyeonhaesseotji

gireojin geurimja sogeseo (eyes)

And they said that we can’t be together

Because

Because we come from different sides

You, you are my universe and

I just want to put you first

And you, you are my universe, and

You make my world light up inside

My universe (do do, do do)

My universe (do do, do do)

My universe (do do, do do)

(you make my world)

You make my world light up inside

Make my world light up inside

nareul balkyeojuneun geon

neoran sarangeuro su noajin byeol

nae ujuui neon

tto dareun sesangeul mandeureo juneun geol

neoneun nae byeorija naui ujunikka

jigeum i siryeondo gyeolgugen jamsinikka

neoneun eonjekkajina jigeumcheoreom balgeman binnajwo

urineun neoreul ttara i gin bameul sunoeul geoya

neowa hamkke naraga (ga)

When I’m without you I’m crazy

ja eoseo nae soneul jaba (a)

We are made of each other baby

You, you are my universe and

I just want to put you first

And you, you are my universe, and

You make my world light up inside

My universe (you, you are)

My universe (I just want)

My universe (you, you are)

My universe, and I

My universe

Фото: @coldplay

Читай також:

Макс Барських – «Ночь-проводник»: прем’єра приквелу суперхіта «Лей, не жалей»

MANU — «Повезло»: прем’єра дебютного треку української співачки!