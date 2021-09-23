Фільм про Брітні Спірс: дивитися офіційний трейлер

Стрімінговий сервіс Netflix представив трейлер документального фільму «Брітні проти Спірс» (Britney vs Spears).

Britney vs Spears: дивитись трейлер фільму

Документалка розповість про боротьбу американської співачки Брітін Спірс за право розпоряджатися своїм життям та звільнитися від 13-річного опікунства свого батька. У фільмі розглянуть те, як зірка опинилася в заручниках свого опікуна – батька. Джеймі Спірса, дослідить те, чому протягом 13-ти років Брітні не вдавалося вийти з-під опіки та як з цим покінчити. «Це тривало 13 років, і тепер досить», – сказано у трейлері.

Режисеркою фільму стала Ерін Лі Карр. Робота над документалкою тривала близько року.

Документальний фільм «Брітні проти Спірс» (Britney vs Spears) вийде вже 28 вересня, напередодні суду у справі Спірс, який призначений на 29 вересня.

Фото: Getty Images

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