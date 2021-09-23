Брітні Спірс хоче підписати шлюбний договір перед весіллям

Селебриті прагне захистити свої мільйони від коханого

Американська співачка Брітні Спірс планує заключити шлюбний договір зі своїм нареченим актором та фітнес-тренером Семом Асгарі. Цю інформацію офіційно підтвердив адвокат зірки, пише видання Hollywood.

Після оголошення про заручини Брітні Спірс шанувальники одразу почали радити зірці заключити шлюбний договір. Фанати підозрюють, що Сем Асгарі одружується на знаменитості через гроші, якими вона зможе розпоряджатися сама6 якщо суд вирішить відмінити опікунство її батька.

Сам же Сем Асгарі лише віджартовується з цього приводу у своєму Instagram: «Спасибі всім, хто стурбований шлюбним контрактом. Звичайно, ми готуємо шлюбний договір, щоб захистити мій джип і колекцію взуття на випадок, якщо вона одного разу кине мене».

Нагадаємо, що статки Брітні Спірс оцінюються в 2,7 мільйона доларів готівкою та 56 мільйонів доларів безготівковими активами.

Фото: Getty Images

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