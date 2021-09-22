Заспіває «Дежавю», «Кислород» і не тільки: Артем Пивоваров запрошує на концерт у Києві

Артист виступить на унікальній сцені, розташованій посеред Дніпра

У п’ятницю, 24 вересня, в концертно-розважальному комплексі Bakkara відбудеться сольний концерт Артема Пивоварова – володаря премії Yuna «Хіт року» і улюбленця мільйонів меломанів! На глядачів чекає незабутній вечір, наповнений якісною музикою та запальними танцями.

Артист, пісні якого миттєво перетворюються в хіти і займають перші рядки чартів, виконає улюблені публікою хіти, в тому числі, «Дежавю», «Кислород», «Дом», «Моя ночь», «2000» і «Рандеву», в новому живому звучанні. Крім того, він презентує декілька композицій з останнього альбому «Земной». І все це – під відкритим небом і з видом на нічну столицю!

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