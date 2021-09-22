Ніколь Кідман зізналася, хто винний у її розлученні з Томом Крузом

Селебриті вперше за багато років прокоментувала свій перший шлюб

Американська акторка Ніколь Кідман розповіла, кого вважає винним у тому, що її шлюб з Томом Крузом не вдався. Як зізналася зірка виданню Harper’s Bazaar, її надмірна відвертість з пресою щодо сімейного життя з колишнім чоловіком могли піти їм не на користь.

«Я була молода. Може, я сама дала їм привід? Може, зараз в мені більше тривоги, але я завжди намагалася бути відкритою. Я просто так живу. Іноді я думаю, мені було боляче, але все ж я обрала б м’який, плавний, а не колючий розрив. Мій чоловік, Кіт, каже, що, коли він зустрів мене, він запитав: «Як твоє серце?» І я, мабуть, відповіла: «Відкрите»», – сказала Ніколь Кідман.

Нагадаємо, що Ніколь Кідман і Том Круз були одружені з 1990 року по 2001 рік. У шлюбі у них народилися двоє дітей – син Коннр та донька Ізабелла.

Фото: Getty Images

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