Хелловін убиває: дивитися офіційний трейлер

B&H Film Distribution представив український трейлер горору «Хелловін убиває».

«Хелловін убиває»: дивитись трейлер фільму

Кіностудія Universal презентує нову главу моторошного слешера про мовчазного убивцю в масці Майка Майєрса. На Хелловін безжальний маніяк знову виходить на своє криваве полювання. Зупинити зло зможуть лише люди, пов’язані з ним спільним минулим.

Головні ролі зіграли Джеймі Лі Кертіс та Джуді Ґрір. Режисером виступив Девід Ґордон Грін.

Прем’єра фільму «Хелловін убиває» відбудеться 21 жовтня 2021 року.

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