Аріана Гранде звернулася в суд після нападу з ножем

Зірка переймається через свою безпеку

Американська співачка Аріана Гранде подала у суд прохання про заборону приближатися після того, як раніше цього місяця на неї у власному будинку напав чоловік з ножем. Про це повідомляє видання TMZ.

Заборонний судовий наказ артистка прагне отримати проти 23-річного сталкера по імені Аарон Браун, який тероризував її протягом 7 місяців та погрожував вбити.

Зараз нападник перебуває у в’язниці за звинуваченням у 2 пунктах кримінального злочину. Але зірка боїться, що його можуть звільнити. У своїй заяві Аріана зазначає: «Я побоююся за свою безпеку і безпеку своєї родини. Я боюся, що без судової заборони містер Браун продовжить приходити до мене додому і намагатися заподіяти фізичну шкоду мені або членам моєї родини».

Нагадаємо, що Аарон Браун увірвався у будинок Аріани Гранде вночі 9 вересня з ножем. Коли охорона попросила його покинути будинок, чоловік почав погрожувати розправою. Коли було викликано поліцію, нападнику вдалося втекти, але пізніше його все ж затримали та заарештували.

Фото: Getty Images

Читай також:

Скромна церемонія: Аріана Гранде таємно вийшла заміж

Обручка з величезним діамантом: Аріана Гранде виходить заміж (ФОТО)