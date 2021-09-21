Тіна Кароль показала вміст своєї сумки (ВІДЕО)

Зірка розкрила, що обов’язково тримає при собі

Українська співачка Тіна Кароль розкрила секрети своєї сумочки. У відео для Vogue Україна знаменитість показала, що носить у своїй дамській сумочці майже щодня.

Як виявилося, Тіна Кароль має не один мобільний телефон. Під час зйомки вона дістала зі своєї сумочки аж два смартфони, зазначивши, що часом їх може бути навіть більше. Також у сумочці від Balmain за 60 тисяч гривень опинилося яблуко сорту «Слава переможцю» з її власного саду. Окрім цього, зі своєї сумочки Тіна Кароль дістала «пістолет» для мейку. Насправді, це був лише аерограф для нанесення тонального засобу, але, як зізналася артистка, через його схожість на пістолет зірка іноді має проблеми на кордоні.

Загалом у сумочці Тіни Кароль більше не знайшлося неочікуваних речей. Співачка показала, якими помадою, кремами та парфумами вона користується.

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