Телепузики розкрутили репера Lil Nas X на спільний трек

Мультяшні персонажі запишуть дует з артистом

Персонажі відомого британського серіалу «Телепузики» домовилися з відомим репером Lil Nas X про спільний трек. Про це стало відомо з Twitter зірки.

Справа у тому, що святкуючи випуск свого дебютного альбому «Montero», Lil Nas X попросив фанатів пофантазувати і пофотошопити обкладинку його платівки. Неочікувано Телепузики теж взяли участь у цій історії. У Twitter Телепузики представив чотири обкладинки з зображенням Тінкі-Вінкі, Діпсі, Лали та По. Персонажі запитали Lil Nas X, чи можуть вони отримати з ним фіт у наступному альбомі. І репер погодився!

«Гаразд, вирішено! Я і Тінкі-Вінкі на початку, Діпсі і По на приспіві, і ми дозволимо Лала зробити аутро», – відповів Lil Nas X.

alright bet! me and tinky winky on the hook, dipsy & po on the verses and we’ll let laa laa do the outro https://t.co/Luqx2t25Jx

— MONTERO ???? (@LilNasX) September 17, 2021