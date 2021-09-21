Ешлі Грем чекає двійню (ВІДЕО)

Селебриті показала відео зі свого УЗД

Відома модель plus-size Ешлі Грем невдовзі стане багатодітною мамою. Як нещодавно з’ясувалося зірка, яка народила первістка у січні 2020 року, вагітна не одним, а двома малюками. Про це модель розповіла у своєму Instagram.

Ешлі Грем опублікувала відео, яке складається з двох частин. У першій частині вона показала, як її чоловік Джастін Ервін відреагував на новину про другу вагітність, а у другій частині зірка показала, як їй роблять ультразвукове дослідження. Під час УЗД виявилося, що у пари буде ще два хлопчики, чому Ешлі була дуже здивована, але рада.

Нагадаємо, що свого первістка Айзека Ешлі Грем народила у січні 2020 року.

Фото: Getty Images

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