Справжній сюрприз: Ешлі Грем чекає двійню (ВІДЕО)
Селебриті показала відео зі свого УЗД
Відома модель plus-size Ешлі Грем невдовзі стане багатодітною мамою. Як нещодавно з’ясувалося зірка, яка народила первістка у січні 2020 року, вагітна не одним, а двома малюками. Про це модель розповіла у своєму Instagram.
Ешлі Грем опублікувала відео, яке складається з двох частин. У першій частині вона показала, як її чоловік Джастін Ервін відреагував на новину про другу вагітність, а у другій частині зірка показала, як їй роблять ультразвукове дослідження. Під час УЗД виявилося, що у пари буде ще два хлопчики, чому Ешлі була дуже здивована, але рада.
Нагадаємо, що свого первістка Айзека Ешлі Грем народила у січні 2020 року.
Фото: Getty Images
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