Але підписники вважають, що сторінку веде не сама зірка

Американська співачка Брітні Спірс повернулася в Instagram після своєрідного діджитал-детоксу, який брала, щоб відсвяткувати свої заручини з Семом Асгарі. Про свій камбек артистка заявила новими відео з танцями.

Перерва у користуванні Instagram тривала всього один тиждень. Після цього Брітні Спірс відновила свою сторінку та за кілька годин зробила три публікації.

«Кілька знімків з моєї відпустки, де ми святкували заручини з моїм нареченим. Я досі не можу повірити! Я не могла надто довго залишатися без Instagram, тому я повернулася», – написала зірка під першим постом.

Але уважні фанати помітили, що це фото дворічної давності. Підписники знову почали підозрювати, що це не Брітні веде свою сторінку. І щоб довести протилежне, у профілі зірки опублікували відео, на якому Брітні танцює.

«Вибачте, мені подобається крутитися з довгим волоссям», – зазначила Брітні.

Фото: Getty Images

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