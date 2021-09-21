Акторка Галина Безрук про трагедію в родині: «Він спалив документи дочки»

Головна акторка серіалу «Будиночок на щастя» (Новий канал) Галина Безрук відверто розповіла правду про свою родину та чоловіка

Дівчина написала про це у своєму Instagram. Вона поділилась, що їй дуже боляче останні декілька місяців та більше не має змоги мовчати, не хоче, щоб хтось трактував її історію по-іншому.

Галина пише, що після того, як з їх дочкою стався нещасний випадок, чоловіку весь час було дуже погано, він почав пити та постійно перебував «під градусом».

Зараз, на щастя, дочці Галини нічого не загрожує, вона перенесла важку операцію на початку серпня 2021 року. Проте чоловік продовжував звинувачувати акторку в тому, що сталось. Забирав у неї дочку та «гуляв» з нею по 6-смузній проїжджій частині дороги. На щастя, поліція врятувала дитину, привезла тоді її Галині, а чоловіка відвезли до психіатричної лікарні.

– Я, як могла, намагалася зберегти його гідність і коли мені дзвонили журналісти просто кидала трубку, не коментуючи ситуацію. І я дуже сподівалася, що цей тиждень «чистоти» допоможе йому прийти в себе, усвідомити весь жах дій. Але! Дива не сталося. Він повернувся в життя, але не в свідомість. Останні дні перетворилися в фільм жахів, – пише акторка у своїй соцмережі.

Дівчина розповіла, що чоловік не приймав ліки, який призначив йому лікар, постійно вживав алкоголь та погрожував Галині забрати в неї дочку.

– І позавчора під час кухонної нічної розмови я отримала удар ногою в живіт… Вранці ми з донькою і бабусею втекли. Так! Я бігла від власного «люблячого» чоловіка і батька-«супермена»! Нам з його мамою продовжували сипатися образи і погрози. Він спалив документи дочки, щоб я не змогла з нею виїхати до моїх батьків, – поділилась артистка.

Складно навіть уявити, що в ці дні, після такого, переживає Галина. Але й це ще не все. Разом з другом її чоловіка, акторка наважилась повернутись додому, щоб забрати необхідні речі, та побачила батька своєї дочки непритомного на підлозі. Тепер він знову під наглядом лікарів.

– Мені хочеться вірити, що вони йому допоможуть… Поки він там ми з дочкою в безпеці. І навіть після цього всього мені було так шкода його. Я думала, що він просто заплутався, що він слабкий, що він просто не зміг пережити ту відповідальність, що лягла на нього в ці останні місяці. Я так думала! Рівно до того моменту поки мені в руки не потрапив його телефон, – пише Галина.

А з телефону дівчина дізналась страшне – чоловік зраджував їй ось вже декілька років зі своєю старою знайомою, яка, за словами Галини, нещодавно була в такій самій ситуації та розповідала, що «зустрічатись з одруженими чоловіками – гидко та низько».

– Як навчитись заново дихати? Як впоратись з цим відчаєм? Як може гарна історія кохання в один момент перетворитись в пил? Нас більше немає, – написала Галина.

Фото – @galina_bezruk

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