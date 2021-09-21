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Акторка Галина Безрук про трагедію в родині: «Він спалив документи дочки»

Акторка Галина Безрук про трагедію в родині: Він спалив документи дочки

Головна акторка серіалу «Будиночок на щастя» (Новий канал) Галина Безрук відверто розповіла правду про свою родину та чоловіка 

Дівчина написала про це у своєму Instagram. Вона поділилась, що їй дуже боляче останні декілька місяців та більше не має змоги мовчати, не хоче, щоб хтось трактував її історію по-іншому.

Галина пише, що після того, як з їх дочкою стався нещасний випадок, чоловіку весь час було дуже погано, він почав пити та постійно перебував «під градусом».

Акторка Галина Безрук про трагедію в родині: Він спалив документи дочки

Зараз, на щастя, дочці Галини нічого не загрожує, вона перенесла важку операцію на початку серпня 2021 року. Проте чоловік продовжував звинувачувати акторку в тому, що сталось. Забирав у неї дочку та «гуляв» з нею по 6-смузній проїжджій частині дороги. На щастя, поліція врятувала дитину, привезла тоді її Галині, а чоловіка відвезли до психіатричної лікарні.

– Я, як могла, намагалася зберегти його гідність і коли мені дзвонили журналісти просто кидала трубку, не коментуючи ситуацію. І я дуже сподівалася, що цей тиждень «чистоти» допоможе йому прийти в себе, усвідомити весь жах дій. Але! Дива не сталося. Він повернувся в життя, але не в свідомість. Останні дні перетворилися в фільм жахів, – пише акторка у своїй соцмережі.

Дівчина розповіла, що чоловік не приймав ліки, який призначив йому лікар, постійно вживав алкоголь та погрожував Галині забрати в неї дочку.

Акторка Галина Безрук про трагедію в родині: Він спалив документи дочки

– І позавчора під час кухонної нічної розмови я отримала удар ногою в живіт… Вранці ми з донькою і бабусею втекли. Так! Я бігла від власного «люблячого» чоловіка і батька-«супермена»! Нам з його мамою продовжували сипатися образи і погрози. Він спалив документи дочки, щоб я не змогла з нею виїхати до моїх батьків, – поділилась артистка.

Складно навіть уявити, що в ці дні, після такого, переживає Галина. Але й це ще не все. Разом з другом її чоловіка, акторка наважилась повернутись додому, щоб забрати необхідні речі, та побачила батька своєї дочки непритомного на підлозі. Тепер він знову під наглядом лікарів.

– Мені хочеться вірити, що вони йому допоможуть… Поки він там ми з дочкою в безпеці. І навіть після цього всього мені було так шкода його. Я думала, що він просто заплутався, що він слабкий, що він просто не зміг пережити ту відповідальність, що лягла на нього в ці останні місяці. Я так думала! Рівно до того моменту поки мені в руки не потрапив його телефон, – пише Галина.

Акторка Галина Безрук про трагедію в родині: Він спалив документи дочки

А з телефону дівчина дізналась страшне –  чоловік зраджував їй ось вже декілька років зі своєю старою знайомою, яка, за словами Галини, нещодавно була в такій самій ситуації та розповідала, що «зустрічатись з одруженими чоловіками – гидко та низько».

– Як навчитись заново дихати? Як впоратись з цим відчаєм? Як може гарна історія кохання в один момент перетворитись в пил? Нас більше немає, – написала Галина.

Фото – @galina_bezruk

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