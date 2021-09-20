Вперше за два роки: Міша Панчишин презентував новий ліричний хіт (ВІДЕО)

Міша Панчишин (PTASHKIN), переможець популярного вокального шоу, повернувся до музики і потішив своїх фанів новою авторською піснею «Забути».

Зі слів артиста, композиція відображає те, що відбувалось з його особистим життям останні роки.

– Всі ми хочемо мати ідеальні стосунки, але не завжди так виходить. І романтична казка з часом може стати напруженою мелодрамою. Зараз ділюсь своїм вайбом останніх двох років і вірю, що трек знайде місце у серцях багатьох людей, які кохали, чи перебувають у стосунках, — поділився Міша Панчишин.

Співак зізнається, що не був готовий до популярності і надавав перевагу стосункам. Разом з тим, він продовжував шукати себе у музиці.

– Я був малий і не знав, що робити з тією популярністю, яка на мене звалилася після талант-шоу. Але зараз я усвідомив свої помилки і хочу виправдати сподівання усіх людей, які у мене повірили», — зауважив PTASHKIN.

Також у своєму Instagram Панчишин розповів, чим займався під час карантину:

– Після виходу останнього кліпу, крім іншого, я побудував свою студію звукозапису у Львові і зосередився на студійній роботі. Мене не цікавило концертне та публічне життя. Але зараз мені не вистачає цих емоцій і я маю багато классного матеріалу, який не варто ховати від світу», — додає виконавець.

Трек “Забути” від PTASHKIN вже є у ротації українських радіостанцій та на всіх цифрових платформах музики.