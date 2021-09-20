KARTA SVITU презентували дебютний кліп «Квартира» (ВІДЕО)

Трек «Квартира», який раніше вже потрапив в ефіри українських радіостанцій, отримав екранізацію. В основі відеоряду – історія стосунків пари, де життя пролітає крізь предмети і спогади.

– Коли ми оприлюднили цю пісню, нам написало багато людей, що ця історія їм близька. У кожного були моменти розлуки, при якій залишалася надія. І фраза “твоя зубна щітка стоїть досі біля моєї” відгукнулася у багатьох. Одного дня я подзвонив давньому товаришу режисеру і сказав, що хочу зняти кліп на пісню під назвою “Квартира”. Він, ще не почувши саму пісню, розповів мені телефоном ідею відео, яке ідеально лягла під трек. Як кажуть, тоді кліп вже був готовий, залишалося тільки його зняти, – розповів Іван Марунич, фронтмен гурту Karta Svitu.

Режисером і автором ідеї став Мітя Шмурак, відомий по роботі з гуртами Антитіла, ТНМК, Артемом Пивоваровим, Jerry Heil та багатьма іншими топовими артистами. За світловий дизайн відповідала компанія Alight (художник по світлу Євген Костира), яка створювала шоу на НСК «Олімпійський» до 30-річчя Незалежності. Саундпродюсером треку став Артур Данієлян, відомий по роботі з гуртами Без Обмежень і СКАЙ.

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– Після першого прослуховування треку, я зрозумів, що це має бути нестандартна лавсторі. Адже кожен з нас при розриві стосунків стикався з тим, що побутові, повсякденні предмети важливої для нас людини стають дорогими. Залишилося тільки згадати про незвичайний макро-об’єктив, який дозволив нам повністю зануриться в нескінченний цикл, який розповів історію головних героїв пісні, – Мітя Шмурак, режисер.

Перед стартом кліпу групу Karta Svitu підтримали старші колеги по сцені: Фоззі і Фагот з ТНМК, Олег Собчук з гурту СКАЙ, Олександр Положинський і Злата Огнєвіч записали спеціальне відео і благословили Івана Марунича і команду на успіхи в шоу-бізнесі.

Нагадаємо, перший публічний виступ Karta Svitu відбувся влітку 2021 на головній сцені Atlas Weekend. А вже 30 вересня команда зіграє свій перший сольний концерт у Києві в Caribbean Club.