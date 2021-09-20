Jerry Heil випустила саундтрек до фільму про першого українського супергероя (ВІДЕО)

Днями вийшла нова пісня Jerry Heil — саундтрек до супергеройського фільму «Apple-Man». А кліп на неї — це трейлер самої картини, що дуже скоро вийде у широкий прокат.

Гумористичний бойовик розповідає про чоловіка на ім’я Людина-Яблуко, що живе у секретній печері під Дніпром і захищає світ від сил темряви. Роль супергероя зіграв режисер фільму Василь Москаленко.

– Я хотіла писати музику до кінофільмів і це сталось! Радію, що дебютом стала саме ця робота й співпраця з крутою творчою командою й над композицією, й над кліпом, – розповіла Jerry Heil про роботу над саундтреком.

У відеороботі, що одночасно є новим трейлером до фільму, співачці дісталась роль воїна-захісника людства від сил зла, які уособлює в собі таємничий Доктор Бургермен. Задля перевтілення Jerry Heil у справжню супергероїню режисер Василь Москаленко наполіг аби співачка була у відео на крутому байку й навчилась тримати в руках зброю і навіть додав трішки крові.

– Мене посадили на Харлей — і я благополучно з ним разом впала, — розповіла Jerry Heil. — Мені довелося навчитися правильно тримати пістолет… А ось чого гримери наносили мені дуже реалістичні краплі крові, дивіться у видео! Зйомка пролетіла наче за п’ять хвилин — настільки комфортно було працювати з Васею, як з режисером. І взагалі команда дуже приємна.

Саундпродюсером саундтреку став Роман Черенов, творчий псевдонім Morphom. Він — постійний саундпродюсер Jerry Heil, також співпрацював з Джамалою, Pianoбой, Vova Zi Lvova.

«Apple-Man» став найуспішнішим кінопроєктом зі Східної Європи на американській платформі Kickstarter, що привернуло активну увагу закордонних ЗМІ. Американське видання Cinemablend порівняло українського супергероя з фільмами про «Людей-Ікс», німецький журнал Filmstarts — з супергеройським серіалом «The Boys» від Amazon. Проєкт викликав позитивну реакцію, навіть привернувши увагу голлівудської зірки Дженніфер Еністон.

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