«Еммі 2021»: названо переможців престижної нагороди

19 вересня у Лос-Анджелесі відбулася церемонія оголошення переможців «Еммі 2021». Абсолютним тріумфатором став серіал «Корона», який здобув престижну нагороду у семи номінаціях, зокрема і за кращий драматичний серіал. Кращим комедійним серіалом став «Тед Лассо», а кращим мінісеріалом – «Хід королеви».

«Еммі 2021»: список переможців

Кращий драматичний серіал – «Корона»

Краща актриса драматичного серіалу – Олівія Коулман, «Корона»

Кращий актор драматичного серіалу – Джош О’Коннор, «Корона»

Краща актриса другого плану в драматичному серіалі – Джилліан Андерсон, «Корона»

Кращий актор другого плану в драматичному серіалі – Тобіас Мензіс, «Корона»

Кращий режисер драматичного серіалу – Джессіка Хоббс, «Корона»

Кращий сценарій в драматичному серіалі – Пітер Морган, «Корона»

Кращий комедійний серіал – «Тед Лассо»

Краща актриса комедійного серіалу – Джин Смарт, «Хитрощі»

Кращий актор комедійного серіалу – Джейсон Судейкіс, «Тед Лассо»

Краща актриса другого плану в комедійному серіалі – Ханна Веддінгхем, «Тед Лассо»

Кращий актор другого плану в комедійному серіалі – Бретт Голдстайн, «Тед Лассо»

Кращий режисер комедійного серіалу – Люсія Аньєлло, «Хитрощі»

Кращий сценарій в комедійному серіалі – Люсія Аньєлло, Пол Даунс, Джен Статскі, «Хитрощі»

Кращий мінісеріал – «Хід королеви»

Краща актриса мінісеріалу – Кейт Вінслет, «Мейр з Істтауна»

Кращий актор мінісеріалу – Юен Макгрегор, «Холстен»

Краща актриса другого плану в мінісеріалі – Джуліанн Ніколсон, «Мейр з Істтауна»

Кращий актор другого плану в мінісеріалі – Еван Пітерс, «Мейр з Істтауна»

Кращий режисер мінісеріалу – Скотт Френк, «Хід королеви»

Кращий сценарій мінісеріалу – Мікаела Коул, «Я можу тебе знищити»

Фото: Getty Images

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