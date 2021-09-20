Адель підтвердила роман з новим бойфрендом

Селебриті знову зробила своє особисте життя публічним

Чули, що у британської співачки Адель з’явився новий бойфренд? Звичайно, що чули, але могли в це не до кінця вірити. Але тепер можете бути певними в цьому, бо ж Адель зробила своєрідний офіційний анаунсмент своїх стосунків.

Співачка Адель фактично підтвердила свій роман зі спортивним агентом Річем Полом, опублікувавши спільне фото у своєму Instagram. На чорно-білому знімку пара ніжно усміхається, притулившись одне до одного. Пост з романтичним знімком Адель підписала червоним сердечком.

Подивіться лишень, яка красива пара!

Фото: Getty Images

Читай також:

Сексі Адель знову застукали на побаченні з новим бойфрендом

Хто став новим бойфрендом Адель? Правда відкрилася