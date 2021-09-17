Тіна Кароль зізналася у романі з двома чоловіками одночасно

Зірка здивувала неочікуваним фактом про себе

Українська співачка Тіна Кароль рідко ділиться подробицями зі свого особистого життя. Але її шанувальники настільки хочуть знати все про свого кумира, що артистка час від часу таки йде їм на зустріч. Наприклад, днями співачка опублікувала відео на своєму YouTube-каналі з відвертими зізнаннями.

Тіна Кароль зіграла у гру «Було/не було», відповівши на цікаві запитання. Завдяки такому відео фанатам Тіни вдалося дізнатися, що іноді артистка може забувати слова своїх пісень, хоче скупатися голяка в океані, губилася в аеропорту та часом грішить їжею з McDonald’s. Але справжнім шоком стало зізнання Тіни Кароль про те, що колись вона крутила роман з двома чоловіками одночасно. Коли на екрані з’явилося це запитання, співачка відповіла так: «А якщо вони подивляться?»

Більше цікавинок з життя Тіни Кароль можна дізнатися у її відео «Було/не було».

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