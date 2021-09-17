Чому Хейлі Бібер вдягнула сонцезахисні окуляри на MET GALA 2021?

Зірка не стримала емоцій через злісні викрики хейтерів

Мабуть, вже всі бачили фото з червоного хідника MET GALA 2021. Усі зірки вразили своїми надзвичайними костюмами на балу Інституту моди. Але значну увагу публіки прикувала до себе пара Джастіна та Хейлі Бібер.

Справа у тому, що Хейлі Бібер постала на половині знімків з червоного хідника у чорних сонцезахисних окулярах, які вибивалися з цілісного образу дівчини та пари загалом. Виявилося, що дружині Джастіна Бібера довелося вдягнути окуляри через шанувальників Селени Гомес, які скандували її ім’я та ображали Хейлі. Дівчина не змогла стримати емоції та розплакалася, а тому макіяж міг трошки зіпсуватися. Через це Хейлі Бібер вирішила позичити у когось окуляри.

Сам Джастін Бібер теж був надзвичайно обурений поведінкою фанатів своєї колишньої дівчини. Він настільки розпереживався за свою дружину Хейлі, що й сам пустив скупу чоловічу сльозу. Загалом MET GALA 2021 для подружжя Біберів не дуже задалася.

Фото: Getty Images

Читай також:

Підтримав животик: Джастін Бібер натякнув на вагітність Хейлі

Спаднік: Джастін Бібер з’явиться у спецепізоді «Друзів» в костюмі картоплі