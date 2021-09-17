Ірина Шейк відповіла на чутки про роман з Каньє Вестом

Селебриті ще більше заплутала фанатів

Чули про те, що супермодель Ірина Шейк зустрічалася з репером Каньє Вестом? А чули, що парочка встигла розійтися? А знаєте, що то все були непідтверджені ніким чутки? Але то нічого, бо Ірина Шейк нарешті взялася прояснити, чи був у неї роман з Каньє Вестом.

Під час нещодавнього інтерв’ю журналісти видання Highsnobiety поцікавилися, чи таки був у селебриті роман. І тут Ірина Шейк не змогла обійтися без сарказму.

«Завтра з’явиться слух про те, що я зустрічаюся зі своїм швейцаром. А потім це буде хтось інший. Слухайте, в моєму особистому житті завжди щось відбувається, але я тримаю це при собі», – відповіла модель.

Такі коментарі точно нічого не прояснили. Окрім того, що Ірина Шейк не бажає говорити про своє особисте життя.

Фото: Getty Images

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