Артем Пивоваров та Олег Скрипка випустили дует на вірш українського поета-шестидесятника

Український артист Артем Пивоваров та фронтмен гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка представили творчу колаборацію за мотивами вірша лірика-шестидесятника Миколи Вінграновського «Романс». В цей день також вийшла візуалізація на цю роботу, яка доступна на YouTube-каналі Артема.

– Співпраця виявилась надзвичайно плідною, Артем розповів мені про свою творчу ініціативу і запросив взяти участь. Мені ідея одразу сподобалась: я двома руками за пропаганду української культури в усіх її проявах. Я запропонував мого улюбленого автора Вінграновського, Артем вибрав чудовий вірш «Романс» і якось дуже швидко написав мелодію, я ж дописав свою частину. Чесно, це відрадно, коли молодь робить такі проєкти та наново відкриває для публіки геніальні класичні твори, – розповів Олег Скрипка.

На початку 2021-го року Пивоваров запустив авторський проєкт «Твої вірші, Мої ноти», метою якого являється популяризація української культури та літератури через призму музики. За допомогою проєкту, вже перші вірші отримали новий вигляд у форматі пісень: «Мій рай» Михайла Старицького, «Тріолет» Івана Франка, «Минають дні, минають ночі» Тараса Шевченка (разом з репером Ярмаком) та «Арфами, арфами» (з Євгеном Хмарою та Павлом Шильком). Наступною роботою став дует з Олегом Скрипкою на вірш «Романс» Миколи Вінграновського.

– Я завжди дуже ретельно підходжу до вибору артистів з якими мені було б цікаво створити якусь творчу колаборацію. У випадку зі Скрипкою, в нас вийшов повний конект з самого початку – під час роботи над новим звучанням хіта «Воплі Відоплясова» «День Народження» у нас на студії, я вирішив показати Олегу декілька напрацювань проєкту «Твої Вірші, Мої Ноти». Після того, як я побачив його зацікавленість, запропонував йому зробити щось «романсове» в цьому напрямку, – поділився Артем Пивоваров.

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