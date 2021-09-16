Я знаю що ви зробили минулого літа: дивитися офіційний тизер

Amazon Prime Video представив перший тизер серіалу «Я знаю, що ви зробили минулого літа».

«Я знаю, що ви зробили минулого літа»: дивитись тизер фільму

Серіал розповість про компанію випускників, які провели круту вечірку, але, повертаючись додому, хлопці збили на смерть людину. Вони вирішили приховати злочин, але хтось знає, що вони зробили. Через рік після трагедію з’являється анонім, який погрожує компанії розкрити їхню таємницю. В основу сюжету ліг оригінальний роман Лоїс Дункан 1973 року.

Головні ролі зіграли Ешлі Мур, Фіона Рене, Бріенн Тджу, Кріссі Фіт і інші. Режисером виступив Крейг Макніл.

Прем’єра серіалу «Я знаю, що ви зробили минулого літа» запланована на 15 жовтня на Amazon Prime Video.

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