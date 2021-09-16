У Голлівуді перезнімуть культовий фільм «Охоронець»
Кінокомпанія Warner Bros. збирається випустити ремейк фільму «Охоронець» з Вітні Г’юстон. Про це пише видання Variety.
В оригінальному фільмі 1992 року головні ролі виконали Кевін Костнер та Вітні Г’юстон. А саундтрек співачки I Will Always Love You став мегапопулярним. А хто зіграє пару закоханих у ремейку, поки невідомо. Ходять чутки, що роль охоронця може дістатися Ченнінгу Татуму або Крісу Хемсворту, а головну героїню можуть зіграти Карди Бі або Тесса Томпсон.
Сценарій ремейка погодився напише Метью Лопес. Також над картиною працюватимуть Ден Лін і Джонатан Ейріх.
Дати виходу ремейку «Охоронець» поки не повідомляють.
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