Принц Гаррі і Меган Маркл очолили список найвпливовіших людей світу (ФОТО)

Відоме видання включило королівське подружжя у перелік ТОП-100

Зіркове подружжя Меган Маркл та принц Гаррі посіли перше місце у рейтингу найвпливовіших людей 2021 року за версією журналу TIME. Пара навіть прикрасила обкладинку нового номера видання.

На обкладинці Гаррі позує позаду дружини в чорних брюках і поло, а Меган Маркл постала в білій сорочці і брюках з високою талією. Разом пара виглядає дуже гармонічно та елегантно.

«У світі, де кожен має думку про людей, яких він не знає, герцог і герцогиня співчувають людям, яких вони не знають», – сказано в офіційному акаунті TIME під фото обкладинки.

Фото: Getty Images

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