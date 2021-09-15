Вестсайдська історія: дивитися офіційний трейлер

Кіностудія Twentieth Century Studios представила трейлер мюзиклу «Вестсайдська історія».

«Вестсайдська історія»: дивитись трейлер фільму

Фільм «Вестсайдська історія» розповідає класичну історію суперництва та юнацького кохання в Нью-Йорку 1957 року. Нащадки білих емігрантів та пуерторіканці недолюблюють одне одного. Серед протистояння, яке ніколи не вщухає, зароджується кохання. Колишній учасник однієї з вуличних банд Тоні закохується у Марію, брат якої є ватажком його запеклих ворогів. Чи вдасться закоханим бути разом?

У основі сюжету лежить бродвейський мюзикл, який є адаптацією всесвітньовідомої драми Вільяма Шекспіра «Ромео та Джульєтта».

У мюзиклі знялися Енсел Елґорт, Рейчел Зеґлер, Аріана ДеБос, Девід Альварез, Майк Фейст та інші. Режисером став Стівін Спілберг, а сценарій написав Тоні Кушнер.

Прем’єра фільму «Вестсайдська історія» запланована на 9 грудня 2021 року.

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