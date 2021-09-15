Саша Пустовіт – про реакцію чоловіка на свій діагноз

Відома блогерка розкрила правду про стосунки з батьком своїх дітей

Ідеальна інстаграмна картинка зазвичай разюче відрізняється від реального життя. І це вкотре доводить українська блогерка Саша Пустовіт. Про її гучне розлучення з чоловіком Ігорем Пустовітом уже кілька місяців говорить увесь український Instagram. А тому дівчина вирішила розставити всі крапки над «і» у цій ситуації в інтерв’ю з Машею Єфросініною в новому «Іспиті на відвертість».

Як виявилося під час інтерв’ю, чоловік Саші Пустовіт просив її зробити аборт, коли блогерка була вагітна першим сином. Дівчина вперше зізналася, що під час вагітності у неї виявили закриту форму туберкульозу. До самих пологів їй довелося приймати сильні антибіотики. Після оголошення діагнозу Ігор Пустовіт просив дружину зробити аборт. Блогерка додала, що на аборті наполягала також мати її чоловіка, тому Саша з нею не спілкувалася.

– Коли мені поставили цей діагноз, я отримала перший удар у спину від Ігоря. Він сказав робити аборт, бо не буде возити хвору дитину в Німеччину на лікування. Хоча лікарі говорили: «Все добре, є плацентарний бар’єр, дитина народиться здоровою. Вагітність – це єдиний запущений механізм у твоєму організмі, який підтримує його дієздатність. Якщо зараз зробити аборт, то тебе ця хвороба просто «з’їсть». Мені всі казали, що все буде добре, що за дитину не треба хвилюватися. Я народила здорового хлопчика, – зізналася блогерка.

Саша Пустовіт вирішила поділитися своєю історією, бо чоловік шантажує її цією інформацією. Мовляв, якщо вона не підпише документи та не прийме його умови розлучення, всі дізнаються правду. Але дівчина не соромиться свого життя, не хоче нічого приховувати, а тому відверто все розповіла.

Більше відвертих зізнань Саши Пустовіт та всю правду про її шлюб з Ігорем Пустовітом дивіться в «Іспиті» з Машею Єфросініною.

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