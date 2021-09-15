Михайло Поплавський відкрив факультет TikTok

Колишній ректор вразив новим напрямком навчання для студентів

Президент Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський створив перший у світі факультет ТікТок. Закінчивши цей факультет, можна отримати реальний диплом фахівця даного напрямку.

«Моя місія — українізувати ТікТок, вести за собою креативну, амбітну та перспективну молодь, яка творитиме новітню історію країни. Українців мають знати у всьому світі. Україні є чим дивувати світ. Ми розпочинаємо навчати «з нуля», й по закінченні ви зможете отримати диплом. Університет культури — це бренд, який підкорює світовий інформаційний простір», — заявив Михайло Поплавський.

Керівником проєкту «Тіктокери університету культури» стала випускниця вишу, керівниця культурно-творчого відділу Лілія Можаєва.

Як зазначив Михайло Поплавський, навчання на факультеті ТікТок буде безкоштовним для всіх охочих студентів КНУКіМ. Майбутній тіктокер повинен розбиратися у трендах соцмереж, вміти створювати оригінальний контент та креативно мислити.

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