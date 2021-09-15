Святослав Вакарчук показав сталевий прес

Музикант перебуває у прекрасній фізичній формі

Фронтмен гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук показав свій оголений торс. Сексуальним знімком артист поділився у своєму Instagram.

46-річний співак ніколи не публікує подібний контент. Але Святослав Вакарчук запостив фото топлес не для лайків і компліментів, а щоб показати, які результати приносять регулярні заняття йогою.

«Йога ніколи не дається легко, але завжди нагороджує», – написав Вакарчук.

Його винагороджує Святослава Вакарчука, наділивши його підтягнутим торсом з кубиками, а це ще та нагорода для фанів гурту «Океан Ельзи».

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