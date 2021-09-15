Джастін Бібер натякнув на вагітність Хейлі

Зіркова пара трошки спалилася перед фотокамерами

Met Gala – важлива подія, до якої щороку прикута увага мільйонів людей по всьому світу. Зазвичай, усі намагаються детально роздивитися неймовірні наряди зірок. Але часом варто уважніше придивитися і до поведінки тих самих селебриті на червоному хіднику події.

Так, наприклад, американській співак Джастін Бібер встигнув натякнути на ймовірну вагітність своєї дружини Хейлі. На червоному хіднику Met Gala селебриті поклав руку на живіт своєї коханої перед фотокамерами, але дівчина моментально прибрала руку. Усе це вдалося зафіксувати на відео.

Комусь може здатися, що це дрібниця. Але це вже не перший натяк на поповнення у родині Біберів за останній час. Нещодавно Джастін опублікував спільний знімок з Хейлі у своєму Instagram, підписавши його «Мама і тато». Але тоді виявилося, що таким чином співак розповів про те, що у них з’явився новий домашній улюбленець..

Нагадаємо, що Джастін Бібер та Хейлі Болдвін одружилися у вересні 2019 року. В одному з інтерв’ю Джастін казав, що кількість дітей у їхньому шлюбі визначатиме саме Хейлі, адже це її тіло.

Фото: Getty Images

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