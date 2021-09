Брітні Спірс видалилася з Instagram. Що відбувається?

Зірка розірвала зв’язок з шанувальниками у соціальній мережі

Ранок починається не з кави, а з чергових шокуючих новин про життя американської співачки Брітні Спірс. Цього разу стало відомо, що артистка видалила свій профіль в Instagram, чим дуже схвилювала фанатів. Всі одразу почали думати, що свободу Брітні ще більше обмежують, але селебриті все швидко пояснила.

Як виявилося, причиною зникнення Брітні Спірс з Instagram, де на неї підписано понад 36-ти мільйонів користувачів, став діджитал-детокс. У своєму Twitter зірка пояснила, що хоче відпочити від соціальних мереж, щоб провести більше часу зі своїм нареченим Семом Асгарі.

Don’t worry folks … just taking a little break from social media to celebrate my engagement ???????? !!!! I’ll be back soon ????????✨

— Britney Spears (@britneyspears) September 14, 2021