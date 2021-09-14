Тіна Кароль зізналася, чому відмовилася від алкоголю

Артистка розповіла, як витримує по кілька концертів на день

Українська співачка Тіна Кароль зізналася, що абсолютно не вживає алкогольні напої. Про це зірка розповіла у нещодавньому інтерв’ю для видання «Новое время».

За словами артистки, вона б не змогла витримувати напружений графік, купу репетицій, тренувань та по кілька концертів на день, якби дозволяла собі алкоголь. Знаменитість виступає за здоровий образ життя, який виключає алкоголь.

«Потрібна тверезість, до того ж абсолютна. Усі ці уявлення про зірок, море алкоголю та наркотиків – хибні, бо будь-який допінг спустошить тебе», – наголосила Тіна Кароль.

Також співачка зізналася, що тримати себе у чудовій формі їй допомагають щоденні тренування Тіна Кароль має звичку щодня прокидатися на сході сонця та стрибати на скакалці близько 40 хвилин. Окрім цього, артистка дотримується здорового харчування, але іноді дозволяє собі чітміл.

«Я дуже зрідка дозволяю собі фаст-фуд або їсти проти ночі. Якийсь торт, крем, щось таке. Але це не шкідливі звички. Це мій відступ від системи. Задоволення з відчуттям провини», – розповіла співачка.

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