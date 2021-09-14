Соліст Twenty One Pilots повідомив про поповнення у родині

Музикант зробив найбільший сюрприз під час церемонії нагородження престижної премії

Соліст американського гурту Twenty One Pilots Тайлер Джозеф зізнався, що вдруге стане батьком. І зробив це 32-річний селебриті прямо під час виступу на премії VMA’S Music Awards.

Як виявилося, дружина співака Дженна розповіла про те, що у родині стане на одного члена більше, прямісінько перед виходом Тайлера Джозефа на сцену. Соліст гурту Twenty One Pilots не міг стримати емоцій, а тому вирішив зробити гучне оголошення для всіх присутніх.

«Моя дружина вагітна! У нас буде друга дитина. Я не хотів зараз займатися відправленням повідомлень, тому я просто скажу цю новину прямо зараз вам всім», – поділився щасливий татко.

Нагадаємо, що соліст гурту Twenty One Pilots Тайлер Джозеф та його дружина Дженна вже мають одну дитину. Їхня донька Розі народилася в лютому 2020 року.

Фото: Getty Images

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